Trump İran ile Müzakereleri Sürdürüyor

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, " İran'ın nükleer programına ilişkin ABD ile temas halinde olduğunu" belirtirken, müzakerelerin sonuç verip vermeyeceğine ilişkin olarak, "İran'la görüşüyoruz, sonucu göreceğiz" dedi. Trump, İran'a yönelik olası askeri seçeneklere ilişkin planların kamuoyu ya da bölgedeki müttefiklerle paylaşılmayacağını söyledi.

ABD merkezli Fox News'e ve başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, İran'la temasların sürdüğünü belirterek, "Bizimle ciddi şekilde konuşuyorlar. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını göreceğiz" dedi. Nihai bir karar alınıp alınmadığı sorusuna ise Trump, "Bunu söyleyemem" yanıtını verdi.

Trump, İran'la yapılacak görüşmelerden sonuç alınacağına dair kesin bir beklenti oluşturmadığını vurgulayarak, geçmişteki müzakerelere atıfta bulundu. Önceki görüşmelerin beklenen sonucu vermediğini savunan Trump, "Daha önce müzakere ettik, işe yaramadı" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'a yönelik askeri hazırlıklara ilişkin de dolaylı mesajlar verdi. Bölgeye doğru ilerleyen "çok büyük ve güçlü" bir ABD deniz gücünün bulunduğunu söyleyen Trump, bunun Venezuela çevresindeki konuşlanmadan daha kapsamlı olduğunu dile getirdi.

İran'la ilgili planların Orta Doğu'daki müttefiklerle paylaşılmasının doğru olmayacağını savunan Trump, bu tür bilgilerin paylaşılmasının "medya ile paylaşmaktan bile daha kötü sonuçlar doğurabileceğini" ifade etti.

Trump'ın açıklamaları, Washington'da İran'ın nükleer faaliyetleri ve olası askeri seçenekler konusundaki belirsizliğin sürdüğüne işaret ederken, ABD-İran hattında diplomatik temasların devam ettiğini ortaya koydu.

Küba, Venezuela ve Grönland açıklamaları

Trump, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere ilave gümrük vergileri uygulanacağını belirterek, Havana yönetiminin Washington ile anlaşmaya açık olduğunu savundu. Küba'daki ekonomik koşulların son derece kötü olduğunu öne süren Trump, ülkenin ne mali kaynak ne de enerji imkanına sahip olduğunu söyledi.

Küba'nın bugüne kadar Venezuela'dan sağlanan petrol ve mali destekle ayakta kaldığını dile getiren Trump, bu desteğin kesilmesiyle Havana'nın zor durumda kaldığını ifade etti. Venezuela'nın Küba'nın en büyük petrol tedarikçisi olduğu bilinirken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından petrol sevkiyatlarının durduğu belirtiliyor.

Trump, son dönemde gündeme getirdiği Grönland'la ilgili açıklamalarını da sürdürdü. Grönland konusunda müzakerelerin başladığını söyleyen Trump, sürecin olumlu ilerlediğini savundu. Olası bir anlaşmanın tüm taraflar açısından faydalı olacağını belirten Trump, bunun ABD'nin ulusal güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Grönland'la ne tür bir anlaşma hedeflendiğine ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, bu konuda bir uzlaşıya varılabileceğini dile getirdi. Son dönemde ABD ile Danimarka'nın, Grönland'a ilişkin anlaşmazlıkları ele almak üzere üst düzey çalışma görüşmeleri yürüttüğü biliniyor.