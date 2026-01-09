Trump, İran Protestolarını Paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump, İran Protestolarını Paylaştı

09.01.2026 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'daki rejim karşıtı protestolarla ilgili bir video paylaştı, göstericilerin sayısı 1 milyonu geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösterilere ilişkin video paylaştı.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun videosunu paylaştı.

Videonun başlığında haberdeki aynı ifadelere yer veren Trump, "Bir milyondan fazla kişi gösteri düzenledi: İran'ın ikinci büyük şehri protestocuların kontrolü altına girdi, rejim güçleri şehri terk etti." şeklinde paylaşımda bulundu.

Videoda ise "İran'ın ikinci büyük şehri Meşhed'deki protestolara katılanların sayısı bir milyonu aştı." ifadesi yer alıyor.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 12. gününde yayımladığı raporda 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polislerin sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'a yükseldiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Donald Trump, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, İran Protestolarını Paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma 6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Hindistan’da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti, yollar göle döndü
19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 19 yaşındaki genç sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
İlk kare geldi Fransız yıldız resmen Fenerbahçe’de İlk kare geldi! Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de
Taksicilere “mali cihaz“ zorunluluğu geliyor Taksicilere "mali cihaz" zorunluluğu geliyor

09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
09:45
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: “Doğruluk mu cesaret mi“ oyunu sonrası ilişki iddiası
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: "Doğruluk mu cesaret mi" oyunu sonrası ilişki iddiası
09:42
Giden gidene Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Giden gidene! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
09:05
Komşu yanıyor Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
Komşu yanıyor! Bu kez hükümet binasını ateşe verdiler
09:04
Suriye ordusunun YPG’ye verdiği süre doldu Yeni operasyon başlıyor
Suriye ordusunun YPG'ye verdiği süre doldu! Yeni operasyon başlıyor
08:14
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
7 şirkete altın kaçakçılığı operasyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 10:20:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trump, İran Protestolarını Paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.