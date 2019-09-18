Son Dakika Haberleri: Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor
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Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.

Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların artırılması için Ticaret Bakanı Steven Mnuchin'e talimat verdiğini duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim." ifadesini kullandı.

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Ruhsar Pekcan, Donald Trump, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:08 Kaynak: AA
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