Trump, Putin'den Kiev'e Saldırmama Rica Etti
Politika

Trump, Putin'den Kiev'e Saldırmama Rica Etti

30.01.2026 14:36
Kremlin, Trump'ın Putin'den 1 Şubat'a kadar Kiev'e saldırmamayı kabul ettiğini duyurdu.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, müzakereler için uygun koşullar için Başkan Putin'den 1 Şubat'a kadar bir hafta boyunca Kiev'e saldırmaktan kaçınmasını şahsen rica etti" diyerek Putin'in teklifi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna'daki soğuk havaya değinerek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bölgedeki aşırı soğuklar sırasında bir hafta boyunca Kiev ve diğer kentleri hedef almamasını istedim, o da bunu kabul etti" demişti. Trump'ın açıklamasına Kremlin'den yanıt geldi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısında Putin'in Trump'ın kişisel teklifini kabul ettiğini ifade ederek, 1 Şubat'a kadar Kiev'e saldırıları durdurmayı kabul ettiğini duyurdu. Peskov, "Başkan Trump, müzakereler için uygun koşullar için Başkan Putin'den 1 Şubat'a kadar bir hafta boyunca Kiev'e saldırmaktan kaçınmasını şahsen rica etti" dedi. Putin'in bunu kabul edip etmediği sorusu üzerine Peskov, "Evet, elbette. Başkan Trump'tan şahsen bir rica geldi" yanıtını verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump, Putin'den Kiev'e Saldırmama Rica Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Trump, Putin'den Kiev'e Saldırmama Rica Etti
