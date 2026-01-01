Trump, morlukların sebebini açıkladı: Aspirin kullanımı - Son Dakika
Trump, morlukların sebebini açıkladı: Aspirin kullanımı

01.01.2026 20:13
ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili tartışmalara yanıt vererek, elindeki morlukların nedeninin doktorlarının tavsiye ettiği dozdan daha fazla aspirin kullanması olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sağlık durumuyla ilgili tartışmalara yanıt vererek, elindeki morlukların doktorlarının önerdiğinden daha yüksek dozda aspirin kullanmasından kaynaklandığını açıkladı. Trump, uzun yıllardır düzenli aspirin aldığını ve morlukların bu sebeple ortaya çıktığını belirtti.

ASPRİN DOZU MORLUKLARA YOL AÇTI

Trump, Wall Street Journal'a (WSJ) verdiği röportajda, "Doktorlarımın tavsiye ettiğinden daha fazla aspirin aldım. Aspirin kanı inceltmek için iyi olduğunu söylüyorlar ve ben kalbimden kanın kalın akmasını istemiyorum. Kalbimden ince, güzel kanın akmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Trump, 25 yıldır düzenli aspirin kullandığını ve bazı "batıl inançlara" sahip olduğunu da belirtti.

"KOŞMAK BANA GÖRE DEĞİL"

Röportajda bacağındaki şişliklere karşı özel çoraplar denediğini ancak bundan hoşlanmadığı için vazgeçtiğini dile getiren Trump, uzun süre uyumadığını ve spor yapmayı sevmediğini söyledi. "Bazı insanların yaptığı gibi saatlerce koşu bandında yürümek veya koşmak bana göre değil" dedi.

UYUYAKALIYOR İDDİALARINI REDDETTİ

Bazı toplantılarda uyuyakaldığı iddialarını reddeden Trump, sadece gözlerini dinlendirdiğini ve işitme sorunuyla ilgili olarak "çok fazla insanın aynı anda konuşması durumunda zorlandığını" ifade etti.

MORLUKLAR YENİDEN GÜNDEME GELMİŞTİ

ABD medyası, geçen hafta Trump'ın sağ elinde aylardır geçmeyen morluk olduğunu gündeme taşımıştı. Ayrıca sol elinde de renk değişimi ve hafif morluklar olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray, morlukların yoğun görüşme trafiği ve düzenli aspirin kullanımına bağlı olduğunu açıklamıştı.

Trump, başkanlık seçimleri sırasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı yaşlılığı ve sağlık sorunları nedeniyle eleştirmiş, başkanlık görevini sürdürmeye elverişli olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

