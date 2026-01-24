Trump'tan Azerbaycan ve Ermenistan'a Teşekkür

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a, ağustos ayında imzalanan barış anlaşmasına bağlı kaldıkları için teşekkür etti. Trump, söz konusu çatışmayı sona erdirdiği "sekiz savaştan biri" olarak nitelendirerek, bölgede artık barış ve refahın hakim olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şubat ayında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Azerbaycan ve Ermenistan'ı ziyaret edeceğini belirtti. ABD Başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a, geçen Ağustos ayında imzaladığımız Barış Anlaşması'na bağlı kaldıkları için teşekkür etmek istiyorum. Bu, sona erdirdiğim 8 savaştan biri olan, son derece çirkin bir savaştı; ancak şimdi refah ve barış var.

Şubat ayında Başkan Yardımcısı Vance, barış çabalarımızı ilerletmek ve Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası'nı geliştirmek amacıyla her iki ülkeyi de ziyaret edecek.

Azerbaycan ile stratejik ortaklığımızı güçlendireceğiz; Ermenistan ile barışçıl nükleer iş birliğine yönelik güzel bir anlaşma yapacağız; büyük yarı iletken üreticilerimiz için anlaşmalar imzalayacağız ve ABD'de üretilen savunma ekipmanlarının - vücut zırhları, botlar ve daha fazlası gibi - Azerbaycan'a satışını gerçekleştireceğiz."