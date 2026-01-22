Trump'tan Gazze'de Ateşkes Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdüklerini ve sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza törenine katılan Trump, burada konuşma yaptı.

Trump, Gazze Barış Kurulunda 59 ülkenin yer aldığını belirterek, "59 ülke Orta Doğu'da barış sürecine dahil oldu. Çoğu Orta Doğu'da değil, Orta Doğu'ya yakınlar ama orada değiller." diye konuştu.

Dünyanın bir yıl öncesine kadar daha "güvenli" olduğunu söyleyen Trump, birçok çatışmanın 30 yılı aşkın süredir devam ettiğini dile getirdi.

Bu gerilimler arasında Hindistan-Pakistan, Kamboçya-Tayland ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti-Ruanda çatışmalarını sayan Trump, Etiyopya-Mısır gerilimini düşürme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Geçen yıl haziranda düzenlenen hava saldırısıyla İran'ın nükleer kapasitesinin yerle bir edildiğini vurgulayan Trump, "Nükleer silaha sahip olmalarına iki ay kalmıştı. Bunun olmasına izin veremezdik. İran görüşmek istiyor ve biz de görüşeceğiz." dedi.

"Suriye'de muazzam ilerleme"

Suriye'de terör örgütü DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu hatırlatan Trump, "Suriye Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile görüştüm, çok büyük ilerleme kaydediyorlar, muazzam ilerleme. Bundan çok memnunuz. Tüm yaptırımları kaldırdık, bu da onlara nefes alma şansı veriyor. O (Şara) da çok çalışıyor ve her şeyi bir araya getireceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, NATO müttefiklerinin milli gelirlerinin yüzde 5'ini savunmaya harcamalarını sağladığını da vurgulayarak, buna sadece İspanya'nın katılmadığını belirtti.

ABD'nin güney sınırlarında düzensiz göçü durdurduklarını aktaran Trump, ülkeye deniz yoluyla giren uyuşturucuyu ise yüzde 100 bitirdiklerini söyledi.

Trump, "Şimdi de onları karada durduracağız. Kara, denizden daha kolay. Dün gece yüzde 98 durduğu söylendi. Yüzde 2'nin kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Televizyon ve haber izlediklerini sanmıyorum ama ülkeye denizden gelen uyuşturucuyu yüzde 100 durdurduk. Şimdi de kolayca karadan gelenleri durduracağız." şeklinde konuştu.

Trump, ABD ordusunun "eşsiz becerisi, gücü ve kudreti" sayesinde "dünyanın en güçlü ordusu" olduğunu ifade etti.

"Venezuela'nın yeni liderleriyle harika ilişkilerimiz var"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakaladığını ve Venezuela halkının bundan çok memnun olduğunu iddia eden Trump, "Venezuela'nın yeni liderleriyle (Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez) harika ilişkilerimiz var. Ülkeyi dev petrol şirketlerimize açıyoruz ve bu işler de çok iyi gidiyor. Düşünün, 50 milyon varil petrol çıkardık bile ve bunun büyük bir kısmı Venezuela'ya geri dönecek. Onlar, yıllardır yapmadıklarından daha fazla geliri kısa sürede bizden elde edecek. Çok fazla petrolleri var, bizden sonra en fazla petrole sahip ülke konumundalar." ifadelerini kullandı.

Trump, Venezuela ile ABD'nin dünya petrolünün yüzde 62'sine sahip olduğunu ancak onların üretiminin çok az olduğunu kaydetti.

Venezuela'nın çok fazla üretim yapacağını söyleyen Trump, "Tüm petrol şirketleriyle toplantılar yaptık, muhtemelen tüm petrol şirketlerinin (Venezuela'ya) girmek istediğini gördünüz." dedi.

Trump, Ukrayna'daki savaşı bitirmek için çalıştıklarının altını çizerek "(Rusya-Ukrayna Savaşı) Asla olmaması gereken ve ben başkan olsaydım asla olmayacak bir savaştı. (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ile Ukrayna hakkında konuşurdum ve Ukrayna onun göz bebeğiydi ancak asla yapmazdı." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze için oluşturulan Barış Kurulu ile ilgili bugün daha fazla ayrıntı açıkladıklarını aktaran Trump, bu Kurulun, şimdiye kadar oluşturulmuş en etkili kurumlardan biri olma şansına sahip olduğuna işaret etti.

Trump, "(Kurulun) Başkanlığını yapmak benim için büyük bir onur. Benden bunu yapmamı istediklerinde çok onur duydum. Harika bir insan grubumuz ve bunu içeriden yöneten inanılmaz genç insanlarımız var. Her şey çok güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

"Gazze'de çok başarılı olacağız"

Hemen hemen her ülkenin bu kurulun bir parçası olmak istediğini vurgulayan Trump, bu kurul içerisinde dünyanın en iyi liderlerinin yer aldığını belirtti.

Trump, Ekim 2025'te Gazze'deki çatışmaya kalıcı bir son vermek için bir plan yayımladıklarını da hatırlatarak, bu vizyonunun geçen yılın sonlarında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini anımsattı.

Bu plan sayesinde Gazze'ye insani yardım ulaştırıldığını ileri süren Trump, bu konuda destek olan tüm ülkelere de teşekkür etti.

Trump, "Gazze'deki ateşkesi büyük bir titizlikle sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz, bu sayede rekor düzeyde insani yardım ulaştırdık." dedi

Trump, Hamas'ın tüm esirleri serbest bırakması gerektiğini belirterek, Gazze'nin askerden arındırılması, düzgün bir şekilde yönetilmesi ve güzel bir şekilde yeniden inşa edilmesi konularında kararlı olduklarının altını çizdi.

ABD Başkanı, "Gazze'de başarılı olduğumuz sürece başka konulara da geçebiliriz ve Gazze'de çok başarılı olacağız." dedi.

Dünyada barışın olacağı mesajını veren Trump, "Bir sürü güzel şey oldu ama ben gerçekten burada olmak ve bunu yapmak istiyordum. Bundan daha iyi bir yer düşünemiyordum çünkü çok sayıda insan bir aradaydı ve şimdi Barış Kurulu'nu tam olarak faaliyete geçirmek için buradayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tekrar kürsüye gelen Trump, Barış Kurulunun kurulmasında emeği geçen yetkililere teşekkür ederek, bu Kurulun "her zamankinden daha büyük ve daha iyi" olduğunu söyledi.

Trump, her şeyin lokasyonla ilgili olduğunu dile getirerek, "Özünde ben bir emlakçıyım ve her şey konumla ilgili. Dedim ki, 'Deniz kenarındaki bu konuma (Gazze) bakın.' Bu, pek çok insan için ne kadar harika olabilir. Çok kötü koşullarda yaşayan insanlar, çok iyi şartlarda yaşayacak. Her şey konumla başladı. Bu onların denize bakarken gördükleri manzara ve böyle çok az yer var." ifadelerini kullandı.