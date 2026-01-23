Trump\'tan Grönland Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO ile yapılan çerçeve anlaşma kapsamında, ABD'nin Grönland'e tam erişim sağlayacağı bir formülü müzakere ettik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta 56'ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarına katılımının ardından Amerikan basınına açıklamalarda bulundu. Trump, Grönland konusunda NATO ile yaptıkları çerçeve anlaşmaya ve Danimarka ile müzakerelere değinerek, önemli kazanımlar sağladıklarını bildirdi. Trump, "Grönland ile ilgili istediğimiz her şeye sahip olacağız. İstediğimiz her şeyi bedelsiz olarak elde edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD hava savunması için inşa edilecek Altın Kubbe sisteminin Grönland'ı da kapsayacağını söyleyen Trump, ulusal güvenlik gerekçesiyle bu sistemin Grönland'ı kapsaması gerektiğini belirtti. Bu fikrin 1980'lerde ortaya atıldığını fakat o zaman yeterli teknoloji olmadığı için gerçekleştirilemediğini kaydeden Trump, "Şu anda Grönland'a tam erişim sağlayacağımız bir durumu müzakere ediyoruz. Bunun sonu ve bir zaman sınırı yok" diye konuştu.