Dünya

Trump'tan Herzog'a mektup: Netanyahu'yu affet

12.11.2025 14:49
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a yazdığı mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istedi. Trump, Netanyahu hakkındaki davaların siyasi ve haksız olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istediği bildirildi.

TRUMP'TAN HERZOG'A "NETANYAHU" MEKTUBU

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı. Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirterek, Netanyahu hakkındaki davaların 'siyasi ve haksız olduğunu' öne sürdü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

"NETANYAHU'YU AFFET"

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı. Herzog'un, Trump'a büyük saygı duyduğu kaydedilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği aktarıldı.

İSRAİL MECLİSİNDE DE AF ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

ABD Başkanı Trump, Gazze için ateşkese varılmasının ardından İsrail'e yaptığı ziyarette de aynı talepte bulunmuştu. Trump, İsrail meclisinde Herzog'a seslenerek, "Netanyahu'yu affet" demişti.

Kaynak: DHA

