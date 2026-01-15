Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Talebi - Son Dakika
Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Talebi

15.01.2026 11:32
Trump, İran'a yönelik hızlı bir askeri müdahale istedi ancak danışmanları endişeli.

NBC News'in haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına, İran'a yönelik bir askeri operasyonun, haftalarca veya aylarca sürecek uzun bir çatışmaya yol açmadan rejime "hızlı ve net bir darbe indirmesini" istediğini söyledi.

ABD'li yayın kuruluşu NBC News'in bir ABD'li yetkili, görüşmelere yakın 2 kişi ve Beyaz Saray'a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Başkan Donald Trump, ulusal güvenlik ekibine, İran'a gerçekleştirilecek muhtemel askeri müdahalenin "rejime hızlı ve kesin bir darbe indirmesini", haftalarca veya aylarca sürecek uzun bir savaşa yol açmamasını istediğini belirtti. Beyaz Saray'a yakın kaynak, "(Trump) Bir şey yapacaksa bunun kesin ve nihai olmasını istiyor" dedi. Ancak ABD'li yetkili ve görüşmelere yakın 2 kişiye göre Trump'ın danışmanları, şu ana kadar İran rejiminin ABD'nin askeri saldırısı sonucu hızla çökeceğine dair bir garanti veremedi ve ayrıca İran'ın misillemesine karşı Orta Doğu'da yeterli askeri güce sahip olmadıkları endişesini dile getirdi. Bu dinamiklerin Trump'ı en azından başlangıçta İran'a daha sınırlı bir askeri müdahaleyi onaylamaya, ancak gerekirse askeri harekat düzenleme seçeneğini saklı tutmaya yöneltebileceği belirtildi. Durumun hızla geliştiği, çarşamba öğle saatleri itibarıyla henüz herhangi bir karar alınmadığı aktarıldı. Trump'ın İran'daki protestoculara defalarca verdiği, rejimi devirme çabalarında onları desteklemek için ABD'nin askeri müdahalede bulunacağı yönündeki sözlerini yerine getirmeye hazır olduğunu söylediği ifade edildi.

Beyaz Saray'dan ikinci bir yetkili ise Trump'ın salı günü Michigan'dan döndükten sonra Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığında İran hakkında bir toplantıya katıldığını aktardı. Yetkiliye göre Trump, İran'daki tahmini ölüm sayısıyla ilgili bilgilendirildi ve bu konu hakkında daha fazla bilgi istedi. Beyaz Saray'da saatlerce süren görüşmelerde ayrıca, İran'a yönelik bir saldırıda ABD'nin askeri hedeflerinin ne olacağı ve Tahran'ın nasıl misilleme yapabileceği ele alındı.

Kaynaklar ise, "ABD Merkez Komutanlığı, Trump için askeri seçenekler hazırlamıştı, bu seçenekler son günlerde kendisine sunuldu ve şimdi de üzerinde iyileştirmeler yapıldı" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Operasyon, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a Askeri Operasyon Talebi - Son Dakika

