Trump'tan İran'a İdam İptali Teşekkürü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Trump'tan İran'a İdam İptali Teşekkürü

Trump\'tan İran\'a İdam İptali Teşekkürü
16.01.2026 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran hükümetinin 800 idam cezasını iptal etmesini takdir etti ve teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetimine teşekkür ederek, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800'den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yaşam pahalılığı ve enflasyon nedeniyle başlayarak kısa sürede şiddetli protestolara dönüşen olaylar sırasında İran'da gözaltına alınarak idam cezasına çarptırılan kişilerin idamlarının iptal edilmesine yönelik yeni bir açıklama yaptı. Daha önceki açıklamalarında Tahran yönetimine idam cezalarına son vermesi çağrısında bulunan Trump, İran hükümetinin söz konusu çağrıları olumlu karşılamasından memnuniyet duyduğunu belirtti. ABD Başkanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran yönetimine teşekkür ederek, "İran hükümetinin dün gerçekleşmesi beklenen 800'den fazla idamın tamamını iptal etmiş olmasına büyük saygı duyuyorum" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de gerçekleştirdiği daha önce gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Dün gerçekleştirilmesi planlanan 800 idam durduruldu. Trump ve ekibi durumu yakından takip ediyor ve tüm seçenekler masada" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Donald Trump, Politika, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Trump'tan İran'a İdam İptali Teşekkürü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi 16 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD'den İran'a yeni yaptırım kararı
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu

21:53
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
Tartışmalı dizi Jasmine, sezon finaliyle de tepkilerin hedefinde
21:49
Suriye ordusu, Deyr Hafir’de YPG’ye operasyona başladı
Suriye ordusu, Deyr Hafir'de YPG'ye operasyona başladı
21:37
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı
20:35
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyum atandı
19:21
İran’da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik “Kalabarg“ uygulaması
İran'da artan yaşam pahalılığıyla mücadeleye yönelik "Kalabarg" uygulaması
18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 22:34:36. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a İdam İptali Teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.