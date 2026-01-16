Trump'tan İran'a Uyarı: Seçenekler Masada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan İran'a Uyarı: Seçenekler Masada

Trump\'tan İran\'a Uyarı: Seçenekler Masada
16.01.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın İran'a yönelik tüm seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump için İran konusunda tüm seçeneklerin hala masada olduğunu kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran yönetimini uyardığını belirterek, "Başkan, protestocuların öldürülmeye devam edilmesi durumunda bunun ağır bedelleri olacağını rejime iletti" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin infazları durdurma kararı aldığını ABD tarafına bildirdiğini kaydeden Leavitt, önceki gün gerçekleşmesi planlanan 800 infazın bu çerçevede durdurulduğunu ifade etti. Leavitt, "Başkan ve ekibi süreci anlık olarak izliyor. Başkan için tüm seçenekler masada kalmaya devam ediyor" dedi.

Trump'ın İran'a olası hamlelerine dair kamuoyunda pek çok senaryo konuşulduğuna dikkat çeken Leavitt, gerçek planların sadece Trump ve yakın kurmayları tarafından bilindiğini vurguladı. Leavitt, Trump'ın gelişmeleri yakından izlediğini ve tüm seçenekleri değerlendirme hakkını saklı tuttuğunu bir kez daha yineledi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Dış Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Uyarı: Seçenekler Masada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Avustralya’nın Victoria eyaletini sel vurdu Avustralya'nın Victoria eyaletini sel vurdu
Suriye’de YPG’ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü
ABD dur durak bilmiyor Petrol tankerine baskın düzenlediler ABD dur durak bilmiyor! Petrol tankerine baskın düzenlediler
Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı Sosyal medyadan suç örgütlerini övenlere operasyon: 325 kişi yakalandı
Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü Eski eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçaklayarak öldürdü
Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı Mahalleli içeri alınmadı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi karıştı
Gergin duruşma Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı Gergin duruşma! Gündeme oturan cinayette kız kardeşin sözleri yürekleri yaktı
Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ’’Enerji İçin Yapay Zeka’’ adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde ''Enerji İçin Yapay Zeka'' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı
Aralarında Rabia Karaca da var 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
14:13
Osimhen Nijerya’yı karıştırdı Tepkiler çığ gibi
Osimhen Nijerya'yı karıştırdı! Tepkiler çığ gibi
14:05
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
AK Partili vekilin kuzeni gözaltına alındı: Çok şaşkınız
13:55
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu
13:21
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali
13:19
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
13:10
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 15:07:27. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Uyarı: Seçenekler Masada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.