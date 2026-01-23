Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran Açıklaması

23.01.2026 10:09
Trump, İran için büyük bir donanma gönderdiklerini ve durumu yakından izlediklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'a doğru yol alan büyük bir donanmamız var. Durumu çok yakından izliyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'taki 56'ncı Dünya Ekonomi Forumu (WEF) toplantılarının ardından Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Grönland konusunda hem NATO hem de Avrupalı liderlerle çok olumlu görüşmeler yaptıklarını ve bu konuda istedikleri her şeyi aldıklarını bildirdi.

Rusya-Ukrayna müzakereleri konusunda ciddi bir ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını söyledi. Trump, Rusya'nın Barış Kurulu'na katılmak için gereken 1 milyar dolarlık katılım ücretini kendine ait dondurulmuş hesaplardaki parasından ödemek istediği yönündeki açıklama için "Benim açımdan sorun yok" ifadesini kullandı.

'İRAN'DAKİ DURUMU YAKINDAN İZLİYORUZ'

ABD Başkanı Trump, İran ile ilgili de değerlendirme yaparak, ülkedeki infazların kendi taleplerinin ardından durdurulduğunu öne sürdü. Trump, "Her ihtimale karşı o yöne giden çok sayıda gemimiz var, o yönde büyük bir filomuz var, neler olacağını göreceğiz. Tabii ki hiçbir şey olmamasını tercih ederim, ancak durumu çok yakından izliyoruz" diye konuştu.

Davos'taki temasları sırasında morarmış eli kameralara yansıyan Trump'a sağlık durumu soruldu. Trump, iyi olduğunu vurgulayarak, morarmış ve şişmiş elini masaya çarptığını, daha sonra aspirin aldığını dile getirdi. Trump, "Kalbinizi seviyorsanız aspirin alın, derim. Ama küçük morluklar istemiyorsanız aspirin almayın. Ben büyük aspirin alıyorum. Büyük aspirin aldığınızda, moraracağınızı söylüyorlar. Doktor, 'bunu almanıza gerek yok efendim, çok sağlıklısınız' dedi. Ben ise 'riske girmeyeceğim' dedim. Bu ilacı almanın yan etkilerinden biri bu" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

