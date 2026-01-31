Trump\'tan İran Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlaşma yaparsak iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran ile yaşanan gerilime ve bölgeye gönderilen askeri unsurlara dair açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik devasa bir donanma gücü sevk ettiklerini belirten Trump, "Şu anda İran'a çok sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'a doğru yol alan Amerikan donanmasının kapasitesine dikkat çeken Trump, bu gücün Venezuela operasyonu için Karayipler'e sevk edilen filodan çok daha büyük olduğunu vurguladı. Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini kaydeden Trump, geçen hafta İran'daki birçok infazın durdurulmasını sağladığını belirterek, "İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

İran'a herhangi bir süre verilip verilmediği sorusuna Trump, bu bilginin sadece Tahran yönetimiyle paylaşıldığını belirtti. ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonunun bir benzerinin de İran'da yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Trump, askeri planlar veya faaliyetler hakkında önceden konuşmak istemediğini ancak oraya doğru ilerleyen çok büyük bir filoları olduğu yanıtını verdi.