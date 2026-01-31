Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Trump'tan İran Açıklaması

Trump\'tan İran Açıklaması
31.01.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşma olasılığını değerlendirdi ve askeri gücün artırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'la anlaşma yaparsak iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran ile yaşanan gerilime ve bölgeye gönderilen askeri unsurlara dair açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik devasa bir donanma gücü sevk ettiklerini belirten Trump, "Şu anda İran'a çok sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur, anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'a doğru yol alan Amerikan donanmasının kapasitesine dikkat çeken Trump, bu gücün Venezuela operasyonu için Karayipler'e sevk edilen filodan çok daha büyük olduğunu vurguladı. Tahran yönetimiyle temasların devam ettiğini kaydeden Trump, geçen hafta İran'daki birçok infazın durdurulmasını sağladığını belirterek, "İran'ın gerçekten bir anlaşma yapmak istediğini söyleyebilirim" açıklamasında bulundu.

İran'a herhangi bir süre verilip verilmediği sorusuna Trump, bu bilginin sadece Tahran yönetimiyle paylaşıldığını belirtti. ABD'nin Venezuela'daki askeri operasyonunun bir benzerinin de İran'da yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya ise Trump, askeri planlar veya faaliyetler hakkında önceden konuşmak istemediğini ancak oraya doğru ilerleyen çok büyük bir filoları olduğu yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Donald Trump, Beyaz Saray, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada Trafikte film sahnelerini aratmayan uçan tekmeli kavga kamerada
Cumhuriyet tarihinde bir ilk Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı Cumhuriyet tarihinde bir ilk! Turizm geliri 65.2 milyar dolarla rekor kırdı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

11:47
Galatasaray’da neler oluyor ’’Bitti’’ denilen transfer iptal oldu
Galatasaray'da neler oluyor? ''Bitti'' denilen transfer iptal oldu
11:39
Fenerbahçe Divan Kurulu’na damga vuran kare
Fenerbahçe Divan Kurulu'na damga vuran kare
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
10:09
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
09:34
İlk Evim Konut Kredisi’nin detayları netleşiyor İşte örnek hesaplamalar
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor! İşte örnek hesaplamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 11:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'tan İran Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.