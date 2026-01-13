Trump'tan İran Göstericilere Destek - Son Dakika
Trump'tan İran Göstericilere Destek

13.01.2026 23:29
Trump, İran'daki protestoları destekleyerek, göstericilere devam etmelerini ve katilleri kaydetmelerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden gösterilerde çok sayıda göstericinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." dedi.

ABD Başkanı Trump, Detroit kentinde yaptığı ekonomi temalı konuşmasının bir bölümünde İran'daki protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir saatten uzun süren konuşmasının bir bölümünde Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını tekrarladı.

Trump, İran'daki gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini söyleyerek, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." diye konuştu.

Göstericilere, "kendilerini istismar eden kişilerin isimlerini kaydetmeleri" çağrısında bulunan Trump, bu kişilerin "büyük bir bedel ödeyeceklerini" savundu.

Trump, "Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle tüm toplantıları iptal ettim. Göstericilere tek söylediğim şey, yardım yolda." şeklinde konuştu.

İran'la ticaret yapan ülkelere ayrıca gümrük vergisi getirdiklerini anımsatan Trump, bu uygulamanın da bugün yürürlüğe girdiğine işaret etti.

İran yönetimini ayrıca hedef alan Trump, mevcut yönetim gelene kadar İran'ın harika bir ülke olduğunu, ancak sonra bozulduğunu savunarak, "Şu an her şey çok kırılgan." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Donald Trump, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran

