Trump'tan İran Protestocularına Destek - Son Dakika
Trump'tan İran Protestocularına Destek

13.01.2026 18:46
Trump, İran'daki protestoculara destek vererek, yetkililerle tüm görüşmeleri iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslendi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da devam eden gösterilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İranlı tüm yetkililerle görüşmeleri iptal ettiğini vurgulayan Trump, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda." ifadelerini kullandı.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MIGA" ifadesini de ekledi.

Kaynak: AA

