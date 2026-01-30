Trump'tan Küba'ya Gümrük Vergisi - Son Dakika
Ekonomi

Trump'tan Küba'ya Gümrük Vergisi

30.01.2026 03:34
Trump, Küba'ya petrol sağlayan ülkelere gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararname imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ulusal acil durum ilan eden ve Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına olanak tanıyan bir kararname imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği belirtildi.

Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini ve ilgili tedbirleri uygulamak için kurallar ve yönetmelikler yayımlamak da dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Politika, Ekonomi, Küba, Son Dakika

