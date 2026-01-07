Trump'tan Lübnan'a Saldırı Yeşil Işık! - Son Dakika
Trump'tan Lübnan'a Saldırı Yeşil Işık!

07.01.2026 23:31
Trump'ın, Lübnan'a saldırı için Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, " Lübnan'a saldırı için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeşil ışık yaktığı" öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Trump'ın, "Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeye yanaşmamasının ardından Netanyahu'ya saldırı için yeşil ışık yaktığını" iddia etti.

KAN'da yer alan haberde, "Başbakan Netanyahu, Lübnan'a saldırı için Trump'ın kendilerine yeşil ışık yaktığını kabinesindeki bakanlara iletti. Trump, Hizbullah'ın silahsızlanmayı reddetmesi üzerine Lübnan'a yönelik saldırıya yeşil ışık yaktı." ifadeleri yer aldı.

Konuyla ilgili ABD'den henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.???????

Kaynak: AA

