Trump'tan Super Bowl Eleştirisi

Trump\'tan Super Bowl Eleştirisi
09.02.2026 08:59
ABD Başkanı Trump, Super Bowl devre arası gösterisini 'berbat' ve 'Amerika'nın değerlerine aykırı' buldu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, National Football League (NFL) yöneticilerini ve organizatörlerine tepki gösterdi. Trump, Super Bowl maçının devre arasındaki şovu beğenmediğini belirterek, "Super Bowl devre arası gösterisi kesinlikle berbat, şimdiye kadarki en kötülerinden biri" ifadelerini kullandı.

Gösteriyle ilgili, 'Amerika'nın büyüklüğüne hakaret niteliğinde' değerlendirmesinde bulunan Trump, şovun ABD'nin değerlerini yansıtmadığını bildirdi. Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny'nin söylediği şarkıları kimsenin anlamadığını kaydeden Trump, "Danslar iğrençti, özellikle de ABD'nin ve dünyanın dört bir yanından izleyen küçük çocuklar için. Bu gösteri, her gün yeni rekorlar kıran ülkemize tokat atmaktan başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

09:41
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
Super Bowl LX'te şampiyon Seattle Seahawks
09:24
En yakın rakibe 17 puan fark attılar PSV Eindhoven şampi...
En yakın rakibe 17 puan fark attılar! PSV Eindhoven şampi...
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
09:02
Herkes merakla bekliyordu İşte Talisca'nın yeni maaşı
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı
08:23
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı
