Son Dakika Haberleri: Trump Teşekkür Etti Ve...

Trump Teşekkür Etti Ve...

7 dakika önce

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı bildirildi.

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ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı bildirildi. ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Nielsen'e teşekkür etti. ABD Başkanı Trump'ın, Gümrük ve Sınırların Korunması Komiseri Kevin McAleenan'ı Nielsen'in yerine getireceği öğrenildi. Nielsen'in görevinden alınmasının altından göçmenlerle mücadele yasasını yeterince uygulanmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Kasım ayında, Washington Post Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde Trump'ın Nielsen'i kovmayı planladığını yazmıştı.

(Candemir Sarı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:31 Kaynak: İHA

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