Trump Teşekkür Etti Ve...

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Sekreteri Kirstjen Nielsen'in görevinden ayrılacağı bildirildi. ABD Başkan Donald Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada Nielsen'e teşekkür etti. ABD Başkanı Trump'ın, Gümrük ve Sınırların Korunması Komiseri Kevin McAleenan'ı Nielsen'in yerine getireceği öğrenildi. Nielsen'in görevinden alınmasının altından göçmenlerle mücadele yasasını yeterince uygulanmamasının etkili olduğu belirtiliyor. Kasım ayında, Washington Post Beyaz Saray yetkililerine dayandırarak yaptığı haberde Trump'ın Nielsen'i kovmayı planladığını yazmıştı.



(Candemir Sarı/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Tanzim Satış Noktaları Kapatılmaya Başlayınca Fiyatlar Tavan Yaptı

CHP'li Vekil, İstanbul'daki Son Rakamları Paylaştı

MHP'li Vekilden, "AK Parti İstanbul'da Neden Kaybetti?" Sorusuna Çarpıcı Yanıt

Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu