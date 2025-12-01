Trump, Ukrayna Savaşında Barış Anlaşması Umutlu - Son Dakika
Trump, Ukrayna Savaşında Barış Anlaşması Umutlu

01.12.2025 02:29
Trump, Ukrayna'daki barış görüşmelerinin iyi geçtiğini, anlaşma şansının yüksek olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği Florida'dan dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. ABD ve Ukrayna heyetleri arasında dün Florida eyaletinde yapılan barış planı görüşmelerinin iyi geçtiğini belirten Trump, "Ukrayna'nın bazı zorlu küçük sorunları var. Bizim de zorlu sorunlarımız var ama bence Rusya bu (savaşın) bitmesini ister" şeklinde konuştu.

Trump, Ukrayna savaşında geçen ay 27 bin kişinin öldüğünü ve bu ölümleri durdurmaya çalıştıklarını kaydederek, barış planı konusunda, "Bir anlaşmaya varma şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum." dedi.

"UMARIM SAVAŞ BİTER"

Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un bu hafta Moskova'ya gideceğini bildiren Trump, barış anlaşması için Rusya'ya bir süre verip vermeyeceği sorusu üzerine ise "Savaş bitene kadar son tarihim var ve umarım savaş biter." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD ve Ukrayna heyetleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında dün Florida'da ABD'nin barış planını görüşmek için bir araya gelmişti. Rubio ve Umerov, çok faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtmişti. ABD ve Ukrayna heyetleri, daha önce de 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

"VENEZUELA'YI DOST BİR ÜLKE OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Trump, Venezuela hava sahasının neden kapatıldığına ilişkin sorulara da "Venezuela'yı pek dost bir ülke olarak görmüyoruz. Ülkemize hapishanelerden, çetelerden milyonlarca insan gönderiyorlar." yanıtını verdi. "Venezuela'nın hava sahasının kapatılmasının yakında bir hava saldırısı olacağı anlamına mı geldiği" sorusu üzerine Trump, "Bundan hiçbir anlam çıkarmayın." dedi.

MADURO İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ DOĞRULADI

Trump, New York Times'ın ilk kez verdiği, Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro ile telefon görüşmesi yaptığı haberlerini de doğruladı ancak bu konuda detay vermeyeceğini ve hiç bir yorum yapmayacağını söyledi. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçırdığı iddia edilen botlara yapılan saldırılardan yaralı kurtulan kişilerin sağ bırakılmaması talimatı verdiği tartışmaları üzerine de Trump, bu konuda bilgisi olmadığını savundu. Trump, "Pete, böyle bir şey olmadığını söyledi, ona güveniyorum. Ama hayır, ikinci bir saldırı emri olsun istemezdim, bunu araştıracağız." diye konuştu.

"HER TEKNE 25 BİN AMERİKALININ ÖLÜMÜNDEN SORUMLU"

Teknelere yapılan ABD saldırıları konusunda ise "çok az endişesi" olduğunu belirten Trump, "Teknelerdeki uyuşturucuları görebiliyorsunuz ve her tekne 25 bin Amerikalının ölümünden sorumlu." değerlendirmesinde bulundu. ABD merkezli Washington Post gazetesi 28 Kasım'da, Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Frank Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan iki kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti. Gazeteye isminin gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak, Hegseth'in, "teknede bulunan herkesin öldürülmesi" yönünde emir verdiği iddiasını paylaşmıştı. Hegseth ise, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini, "kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir habercilik" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA

