Trump: 'Uluslararası hukuka ihtiyacım yok' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Trump: 'Uluslararası hukuka ihtiyacım yok'

09.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, uluslararası müdahalelerinde sınırların ahlakı ve aklı olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası konulara müdahil olmak için kullandığı gücün sınırını kendi ahlakının ve aklının belirlediğini belirterek, "Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşine yönelik operasyon ile birlikte artan eleştirileri hatırlatılan Trump, "Yetkilerinin herhangi bir sınırının olup olmadığı" yönündeki soruya, "Bir sınırı var. Kendi ahlakım ve kendi aklım. Beni durdurabilecek tek şey bu. Uluslararası hukuka ihtiyacım yok" yanıtını verdi. Yönetiminin uluslararası hukuka uyma zorunluluğunun olup olmadığına ilişkin soruya "Evet" cevabını veren Trump, "Bu, uluslararası hukukun tanımına bağlıdır" değerlendirmesini yaptı.

"Grönland'a sahip olmak önemli"

Stratejik önemi nedeniyle ABD topraklarına katmak istediği Grönland ile ilgili de konuşan Trump, adaya "sahip olmanın" önemli olduğunu yineledi. Bunun başarı için gerekli olan psikolojik bir avantaj olduğunun altını çizen Trump, "Sahiplik size, kira sözleşmesi veya antlaşma ile elde edemeyeceğiniz bir şey verir. Sahiplik, sadece bir belgeyi imzalamakla elde edemeyeceğiniz haklar ve avantajlar sağlar" dedi.

"Venezuela gerçek bir tehditti"

Trump, Maduro'yu zor kullanarak görevinden uzaklaştırma kararının, Çin'in Tayvan, Rusya'nın ise Ukrayna üzerindeki hak iddialarına emsal oluşturacağı yönündeki endişelerin yersiz olduğunu belirtti. Bu ülkelerdeki durumun Venezuela'dan farklı olduğunu kaydeden Trump, "(Venezuela) gerçek bir tehditti. Çin'e insan akını yoktu. Çin'e uyuşturucu akını yoktu. Bizim yaşadığımız tüm kötü şeyler orada yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi. ya da hiçbir suçlu (Ukrayna'dan) Rusya'ya akın etmedi" diye konuştu.

"Xi, ben başkanken Tayvan'ı ele geçirmez"

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tayvan'ın kontrolünü ele geçireceğine inanmadığını söyleyen Trump, "Ne yapacağına o karar verecek. Ama biliyorsunuz, ona bunu yaparsa çok mutsuz olacağımı söyledim ve bunu yapacağını sanmıyorum. Umarım yapmaz. ABD başkanı değiştiğinde bunu yapabilir, ama ben başkan olduğum sürece yapacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

Trump'tan Rusya ile yeni anlaşma sinyali

Trump, süresi önümüzdeki ay sona erecek olan ABD ile Rusya arasındaki son nükleer silah kontrol anlaşmasının hatırlatılması üzerine ise, "Sona ererse, sona erer. Daha iyi bir anlaşma yapacağız" dedi. Trump, anlaşmaya başka ülkelerin dahil edilebileceğini de sözlerine ekledi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Donald Trump, Diplomasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trump: 'Uluslararası hukuka ihtiyacım yok' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
AK Parti’ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Avrupa ülkesinde deprem 68 bin 500 şirket resmen iflas etti Avrupa ülkesinde deprem! 68 bin 500 şirket resmen iflas etti
Görüntü Sabiha Gökçen’den Uçak pistin üzerinde askıda kaldı Görüntü Sabiha Gökçen'den! Uçak pistin üzerinde askıda kaldı
5-0’lık maçın önüne geçen kare 5-0'lık maçın önüne geçen kare
Bayhan’ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
11:04
Galatasaray mı Fenerbahçe mi İşte Olimpiyat Stadı’nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 11:53:45. #7.11#
SON DAKİKA: Trump: 'Uluslararası hukuka ihtiyacım yok' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.