Trump ve Biden canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak - Son Dakika

Trump ve Biden canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak

15.10.2020 23:33
Trump ve Biden canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak, System.String[]

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden bu gece katılacakları farklı canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

ABD'de Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden bu gece katılacakları farklı canlı yayınlarda seçmenlerin sorularını yanıtlayacak.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Cumhuriyetçilerin adayı Başkan Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden yüz yüze yapılacak olan canlı yayın tartışmasının iptal edilmesinin ardından bu gece farklı noktalardan canlı yayına katılarak seçmenlerin sorularını yanıtlayacak. Trump, yerel saatle 20.00'de Savannah Guthrie'nin moderatörlüğünde Miami'deki Perez Sanat Müzesi'nde NBC'nin canlı yayına, Biden ise Trump ile aynı saatlerde George Stephanopoulos moderatörlüğünde Philadelphia'daki Ulusal Anayasa Merkezi'nde ABC'nin canlı yayına katılacak.

Trump ve Biden arasında bu gece yapılması planlanan canlı yayın tartışması Başkan Trump'ın Covid-19'a yakalanmasının ardından Başkanlık Münazaraları Komisyonu, (CPD) tarafından sanal ortamda yapılması önerilmişti. Trump, bu öneriyi kabul etmemiş, Biden ise Trump'ın hala virüs taşıyor olabileceği nedeni ile fiziksel tartışma programına karşı çıkmıştı. Gelen açıklamaların ardından CDP, 9 Ekim'de 2'inci canlı yayın tartışmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

3'üncü ve son canlı yayın tartışmasının ise 22 Ekim'de Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde yapılması planlanıyor. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Başkanlık Sistemi, Donald Trump, Joe Biden, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Trump ve Biden canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtlayacak - Son Dakika


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