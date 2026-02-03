Trump ve Petro Beyaz Saray'da Buluştu

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump ve Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Beyaz Saray'da ilk kez bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu Beyaz Saray'da ağırlıyor. İki liderin bugün gerçekleşecek görüşmesi, Trump ve Petro'nun Beyaz Saray'daki ilk görüşmesi olacak.

Bu görüşme aynı zamanda, ABD'nin bir ay önce Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyondan bu yana Trump'ın bir Güney Amerikalı devlet başkanıyla yaptığı ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıyor.

İkili görüşmenin gündem maddeleri arasında "Venezuela ile ilgili gelişmeler, Kolombiya-Venezuela sınırı, enerji konuları ve Kolombiya'da yaklaşan başkanlık seçimlerinde bağımsızlığın garanti altına alınması" olacağı öğrenildi.

Trump, gazetecilere dün verdiği demeçte, Petro ile "muazzam miktarlarda uyuşturucunun kendi ülkesinden gelmesi nedeniyle narkotik konularını ele alacaklarını" belirtti.

Trump'ın uyuşturucu ile mücadele ve göç konusunda, Petro'nun ise yaptırımların kaldırılması konusunda taleplerde bulunacağı iddia ediliyor

ABD Başkanı, Petro'nun son bir iki aydır "çok nazik olduğunu" belirterek, "toplantının iyi geçmesini beklediğini" ifade etti. Trump, Petro'nun tavır değişikliğini doğrudan Venezuela saldırısına bağlayarak, "Ondan önce kesinlikle eleştireldi ama Venezuela baskınından sonra bir şekilde çok nazikleşti" dedi.

ABD basınına göre Başkan Donald Trump'ın, Petro'dan "uyuşturucuyla mücadele ve yasadışı göçün durdurulması konusunda daha fazla iş birliği talep etmesi" bekleniyor.

Öte yandan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun ise "ticari ayrıcalıkların yanı sıra, Kolombiya ve kendisine yönelik hem kişisel hem de ülkesel yaptırımların kaldırılmasını talep edeceği" belirtiliyor.