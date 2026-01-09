Trump ve Petro'nun Verimli Görüşmesi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmesinin "çok verimli" geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Vance, "Başkan (Trump), Kolombiya Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptı." dedi.

Vance, görüşmenin Karayipler bölgesinde suç kartellerinin gücünü zayıflatarak barışı teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalara destek verme fırsatı sunacağını belirtti.

Uyuşturucu dahil yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almanın bölgedeki istikrarsızlığı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Vance, bu konuda bölgedeki dostlarıyla her düzeyde görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

ABD'nin bölgede gücü kartel örgütlerinden alıp meşru hükümetlere teslim etmeye istekli olduğunu savunan Vance, şunları kaydetti:

"Aslında bunun Karayipler'de barış için gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yasa dışı kartel gelirlerinin önemli bir kaynağını yani kokain ticaretini, fentanil ticaretini ve diğer yasa dışı gelir kaynaklarını ortadan kaldırdığınızda, aslında Latin Amerika ve Karayipler'deki ana istikrarsızlaştırıcı güçlerden birinin gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz."

Önce uyarı, sonra "takdir"

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımında, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer veren Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da görüşmeler planlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.