Trump ve Petro'nun Verimli Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trump ve Petro'nun Verimli Görüşmesi

09.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun verimli telefon görüşmesini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmesinin "çok verimli" geçtiğini söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Vance, "Başkan (Trump), Kolombiya Cumhurbaşkanı ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptı." dedi.

Vance, görüşmenin Karayipler bölgesinde suç kartellerinin gücünü zayıflatarak barışı teşvik etmeye yönelik daha geniş çabalara destek verme fırsatı sunacağını belirtti.

Uyuşturucu dahil yasa dışı gelir kaynaklarını hedef almanın bölgedeki istikrarsızlığı azaltmaya yardımcı olacağını dile getiren Vance, bu konuda bölgedeki dostlarıyla her düzeyde görüşmeleri sürdürdüklerini ifade etti.

ABD'nin bölgede gücü kartel örgütlerinden alıp meşru hükümetlere teslim etmeye istekli olduğunu savunan Vance, şunları kaydetti:

"Aslında bunun Karayipler'de barış için gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum çünkü yasa dışı kartel gelirlerinin önemli bir kaynağını yani kokain ticaretini, fentanil ticaretini ve diğer yasa dışı gelir kaynaklarını ortadan kaldırdığınızda, aslında Latin Amerika ve Karayipler'deki ana istikrarsızlaştırıcı güçlerden birinin gücünü ortadan kaldırmış oluyorsunuz."

Önce uyarı, sonra "takdir"

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşımında, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

"Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer veren Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da görüşmeler planlandığı bilgisini paylaşmıştı.

Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, olası ABD saldırısı ihtimaline ilişkin "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Kolombiya, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump ve Petro'nun Verimli Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu Limitten muaf tutulacak Süper Lig ekibi Türk futboluna örnek oldu! Limitten muaf tutulacak
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı
Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor Mourinho Türk futbolunu dilinden düşürmüyor
İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı İnsanlık dışı olay: Yeni doğan bebeğini satmaya çalışan çift tutuklandı
Togg’un 2026 fiyat listesi değişti Togg'un 2026 fiyat listesi değişti

11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
11:27
Çılgın teklif Fenerbahçe, Lookman’ı almaya gidiyor
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor
11:23
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor
11:21
İlk kez görüntülendi Halep’ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış
10:55
Halep’teki operasyonlar sonrası YPG’lilerin tahliyesi başladı
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı
09:49
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 12:06:44. #7.11#
SON DAKİKA: Trump ve Petro'nun Verimli Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.