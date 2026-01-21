Trump: Grönland\'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'nin geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" dedi.

TRUMP, RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında görüşme gerçekleştirdi. Trump, Rutte ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Çeşitli konuları konuşacağız. Grönland da gündemimize gelecek" ifadelerini kullandı.

"GRÖNLAND ANLAŞMASININ ÇERÇEVESİNİ OLUŞTURDUK"

Trump daha sonra sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Rutte ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında Grönland'ın geleceğine ilişkin önemli bir anlaşmanın çerçevesi konusunda mutabık kalındığını bildirdi. Trump şunları söyledi: "NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleştirdiğim oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'nin geleceğine ilişkin bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz.

"GÜMRÜK TARİFELERİNİ UYGULAMAYACAĞIM"

Bu çözüm hayata geçirilirse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için çok olumlu olacak. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım."

"ALTIN KUBBE İLE İLGİLİ İLAVE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Trump, ABD'nin ulusal güvenliği konusunda yüksek öneme sahip olduğunun altını çizdiği "Altın Kubbe" savunma sistemine yönelik görüşmelerin de devam ettiğini bildirdi. ABD Başkanı, "Grönland konusunda Altın Kubbe ile ilgili ilave görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler ilerledikçe daha fazla bilgi paylaşılacak. Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilci Steve Witkoff ve gerektiğinde diğer isimler, müzakerelerden sorumlu olacak. Doğrudan bana rapor verecekler" dedi.

SEKİZ AVRUPA ÜLKESİNE YÜZDE 10 GÜMRÜK VERGİSİ YAPTIRIMI

Trump, 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'nın ABD'nin Grönland'ı elde etmesine ilişkin çabalarına yönelik tutumları nedeniyle yaptırım uygulanacağını belirtmişti. ABD Başkanı Trump, "Şubat 2026 itibariyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'dan ABD'ye gönderilen her türlü ürüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacaktır. 1 Haziran 2026 tarihinde bu değer yüzde 25'e çıkarılacaktır. Grönland'ın tam ve eksiksiz satın alınmasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar bu uygulama yürürlükte kalacak ve ödenmesi gerekecektir" demişti.