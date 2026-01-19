Trump ve Şara'nın Suriye Üzerine Görüşmesi - Son Dakika
Trump ve Şara'nın Suriye Üzerine Görüşmesi

Trump ve Şara\'nın Suriye Üzerine Görüşmesi
19.01.2026 23:50
Trump ve Şara, Suriye'nin bağımsızlığı ve birliği için işbirliği vurgusu yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunmasına vurgu yaptı.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki son gelişmelerin ardından telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede Suriye topraklarının birliğinin ve bağımsızlığının korunmasının, istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi. Liderlerin Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının korunmasının garanti altına alınması gerektiğine vurgu yaptığı aktarılan açıklamada, "Liderler, DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğini sürdürme konusunda anlaştı" denildi.

Liderlerin bölgesel ve uluslararası zorluklarla başa çıkabilecek güçlü ve birleşik bir Suriye görmek istediklerini ifade ettikleri aktarılan açıklamada, "Görüşmede Suriye'ye daha iyi bir geleceğe doğru ilerlemesi için yeni bir fırsat vermenin önemi vurgulanarak, bir dizi bölgesel konu ele alındı" denildi. - ŞAM

Kaynak: İHA

