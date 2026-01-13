Trump, Venezuela Lideri Machado'yu Ağırlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel ödüllü Venezuela muhalif lideri Mara Corina Machado'yu perşembe günü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Nobel ödüllü Venezuela muhalif lideri Mara Corina Machado'yu Beyaz Saray'da ağırlayacak. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin perşembe günü olacağı kaydedildi. Bu görüşme, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeden kaçırmasının ardından oldukça önemli olarak görülüyor.

Trump, Maduro'nun kaçırılmasının ardından 2024 yılındaki seçimleri kazandığını savunan Machado'yu ülkenin yeni lideri olarak desteklememişti. ABD Başkanı, Machado yerine Maduro'nun eski Başkan Yardımcısı Delcy Rodrguez'e destek vermişti.

Machado, Nobel'i Trump'a vermek istemişti

Machado geçtiğimiz hafta yaptığı bir açıklamada Trump'a şahsen teşekkür etmek istediğini ifade etmiş ve bu yıl kendisine verilen Nobel'i Trump'a vermek istediğini ifade etmişti. Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü'nün devredilemeyeceğini bildirmişti. - WASHINGTON