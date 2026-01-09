Trump: Venezuela'ya 100 milyar dolar yatırılacak

ABD Başkanı Donald Trump, petrol şirketlerinin Venezuela'daki tüm petrol altyapısını yeniden inşa edeceğini belirterek, "En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve (Venezuela'da) sahip oldukları petrol inanılmaz." dedi.

Trump, Fox News kanalına verdiği röportajda, ABD'nin askeri müdahalesi sonrası Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusu üzerine, "Gelecek hafta bir ara gelecek ve ona 'Merhaba' demeyi iple çekiyorum." yanıtını verdi.

Trump, Venezuela'yı yeniden inşa etmelerinin gerektiğini savunarak, "(Venezuela'da) Seçim yapamazlardı. Şu anda nasıl seçim yapılacağını bile bilmiyorlar. Nihayetinde seçimler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da petrol şirketlerinin yöneticileriyle görüşeceğini söyleyen Trump, "(Venezuela'da) Tüm petrol altyapısını yeniden inşa edecekler. En az 100 milyar dolar harcayacaklar ve sahip oldukları petrol inanılmaz, inanılmaz kalitede ve miktarda petrol." diye konuştu.

Trump, Küba ile Venezuela ilişkisine dair, "Küba, para ve petrol konusunda tamamen Venezuela'ya bağımlı ve Venezuela'ya koruma sağlıyor. Anlaşma, her zaman böyleydi." iddiasında bulundu.

"Kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacağız"

"(Nicolas Maduro'nun) Evi, binlerce insan ve askerle, bir kalenin ortasındaydı." diyen Trump, "Biz de kalenin ortasına girdik. Bunu yapıp kimseyi kaybetmeyeceğinizi kim düşünürdü?" ifadesini kullandı.

Trump, deniz yoluyla gelen uyuşturucuların yüzde 97'sini etkisiz hale getirdiklerini söyleyerek "Kartellerle ilgili olarak karayı vurmaya başlayacağız. Karteller Meksika'yı yönetiyor. Her yıl ülkemizde 250 bin ila 300 bin insanı öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Venezuelalı muhalif lider Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kendisine vermesi durumunda kabul edip etmeyeceği sorusuna ilişkin ise Trump, "Bunu yapmak istediğini duydum. Bu büyük bir onur olurdu." yanıtını verdi.

İran'a saldırı tehdidini yineledi

Trump, göreve geldiğinde Orta Doğu'da savaşlar yaşandığını ancak şimdi "barış olduğunu" savunarak, şunları söyledi:

"Petrol arzı zarar görmüştü. Her şey zarar görmüştü. Orta Doğu'da kötü şeyler oluyordu. Sadece Gazze'de yıllarca süren ölüm ve yıkım değil. Şimdi (bunlar) temizlendi. Hizbullah ve Lübnan ile ne olacağını göreceğiz. 59 ülke (Gazze'de ateşkes sürecine) katıldı ve gidip yardım etmek istiyorlar."

Trump, "Monroe Doktrini" ifadesini kendisinin kullanmadığını ancak başkalarının bunu ifade ettiğini belirterek "(Monroe) Bu da dünyanın bu kısmı için güvenlik anlamına geliyor. Ülkemize uyuşturucu akmasını istemiyoruz. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın dört yıllık döneminde olduğu gibi, ülkemize kötü insanların gelmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Trump ayrıca, İran'da devam eden gösterilere atıfta bulunarak bu ülkeye yönelik tehdidini yineledi.

İran'da geçmişte insanların "acımasızca vurulduğunu" savunan Trump, "Sert oynadılar. Bunu (yeniden) yaparlarsa, onları çok sert vuracağız. Onları sert vurabiliriz. Bunu yapmaya hazırız." dedi.