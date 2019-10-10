Son Dakika Haberleri: Trump: Yakından izliyorum, Türkiye kurallara uymazsa mali yaptırımlarla vurucağımızı söylüyorum
Son Dakika Dünya Trump: Yakından izliyorum, Türkiye kurallara uymazsa mali yaptırımlarla vurucağımızı söylüyorum

Trump: Yakından izliyorum, Türkiye kurallara uymazsa mali yaptırımlarla vurucağımızı söylüyorum

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak iki tarafla da konuştuğunu ve "sonu gelmeyen savaşı sonlardırmaya çalıştığını" söyledi.

Trump: Yakından izliyorum, Türkiye kurallara uymazsa mali yaptırımlarla vurucağımızı söylüyorum, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'ye yönelik askeri operasyonuyla ilgili olarak iki tarafla da konuştuğunu ve "sonu gelmeyen savaşı sonlandırmaya çalıştığını" söyledi.


Twitter hesabından bir açıklama yapan Trump, Türkiye uzun zamandır Kürtlere saldırımayı planlıyordu. Durmadan savaşıyorlar, çatışmaların olduğu yere yakın askerimiz yok. Ben bu sonu gelmez savaşı sonlandırmak için çalışıyorum. İki tarafla da konuşuyorum, bazıları bizim 10 binlerce asker göndermemizi istiyor. Türkiye NATO üyesi, bazıları 'dışında kal Kürtler kendi mücadeleleri için savaşsın' diyor(Bizim mali desteğimiz olsa bile). Türkiye'yi, kurallara uymamaları halinde mali olarak ve yaptırımlarla vurucağımızı söyledim. Durumu yakından izliyorum." ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, TSK, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:51 
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