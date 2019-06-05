Son Dakika Haberleri: Trump yine medyayı suçladı: "Ben edepsiz demedim"
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Trump yine medyayı suçladı: "Ben edepsiz demedim"

12 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle hakkındaki açıklamalarına ilişkin medyanın yalan haber yaptığını söyleyerek, "Markle'a hiçbir zaman edepsiz demedim" dedi.

Trump yine medyayı suçladı:
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl Prens Harry ile evlenen ve bir erkek çocuk dünyaya getiren Meghan Markle hakkındaki açıklamalarına ilişkin medyanın yalan haber yaptığını söyleyerek, "Markle'a hiçbir zaman edepsiz demedim" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gafları bitmiyor. Trump, İngiltere'ye 3 günlük resmi ziyareti esnasında The Sun gazetesine yaptığı açıklamada Sussex Düşesi Meghan Markle hakkındaki sözlerine ilişkin suçu medyaya attı. Medyanın yalan haber yaptığını söyleyen Trump, "Ben Markle'a edepsiz demedim. Benim hakkımda söylediklerine karşılık bana edepsizlik yaptığını söyledim. Edepsiz olduğundan bahsetmedim" ifadelerini kullandı.

Prens Harry'nin Buckingham Sarayı'nda kendisinden uzak durduğu söylemlerine ilişkin ise Trump, "Ivanka ile konuşup, ailemle çok zaman geçirdi. Daha iyi olamazdı. Bence harika biri" ifadelerini kullandı.

Trump, Kraliçe 2. Elizabeth için ise, "Harika, harika bir kadın" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Markle'ın "Trump seçilirse Kanada'ya taşınırım" şeklindeki sözlerine karşılık "Edepsiz olduğunu bilmiyordum" ifadesini kullanmıştı. Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı paylaşımda medyayı suçlayarak, "Eğer medya daha az rüşvet yeseydi, ekonomideki muazzam başarımıza dayanarak yapılan anketlerde 15 puan daha fazla olurdum. Belki de gelmiş geçmiş en iyi. Eğer medya adil olsaydı 25 puan fazla olurdum. Yine de yalan haberlere rağmen harikayız" açıklamasını yaptı. - WASHINGTON
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Prens Harry, Meghan Markle, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Politika
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