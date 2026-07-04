Trump'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir - Son Dakika
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Trump'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir

Trump\'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir
04.07.2026 22:02
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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gelecek hafta Beyaz Saray'da görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı. Axios sitesine konuşan Trump, bu kritik zirvenin 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi dönüşünde gerçekleşebileceğini belirtti. Netanyahu ile ilişkilerine değinirken diplomatik sınırları zorlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" diyerek uluslararası kamuoyunda ses getiren çarpıcı bir değerlendirmeye imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gelecek hafta kendisiyle görüşmek üzere Beyaz Saray’dan randevu talep ettiğini açıkladı. Netanyahu ile aralarındaki ilişkiyi kendine has üslubuyla yorumlayan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

ANKARA'DAKİ NATO ZİRVESİ SONRASI BEYAZ SARAY'DA BULUŞACAKLAR

Merkezi ABD'de bulunan Axios haber sitesine telefonda çarpıcı açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu gündemine ve müttefikleriyle ilişkilerine dair ezber bozan mesajlar verdi. Netanyahu'nun Beyaz Saray'da resmi bir görüşme talep ettiğini doğrulayan Trump, bu kritik zirvenin takvimini de paylaştı. İki liderin, 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek olan tarihi NATO Zirvesi'nden hemen sonra bir araya gelebileceğini belirten Trump, buluşmanın zirve dönüşü kadar erken bir tarihte gerçekleşeceğini kaydetti.

"PATRONUN KİM OLDUĞUNU BİLİYOR"

İsrail Başbakanı ile ikili ilişkilerinin gidişatına değinen Trump, diplomatik teamüllerin dışına çıkan bir netlikle konuştu. Netanyahu ile ortak bir zemin yakaladıklarını savunan Trump, "Çok iyi anlaşıyoruz. Patronun kim olduğunu biliyor" dedi.

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Son Dakika Binyamin Netanyahu Trump'tan Netanyahu’ya salvo: Çok iyi anlaşıyoruz, patronun kim olduğunu bilir - Son Dakika

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