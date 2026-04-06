Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Trump\'tan Taliban\'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin
06.04.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan 2021’de çekilme sırasında geride bırakılan yaklaşık 7 milyar dolarlık askeri ekipmanın Taliban tarafından iade edilmesini yeniden gündeme getirdi. Trump daha önce de bu talebi dile getirirken, Taliban ekipmanları geri vermeyi reddediyor. Konu, ABD’nin çekilme sürecine yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’dan çekilme sürecinde geride bırakılan milyarlarca dolarlık askeri ekipmanın iadesi için Taliban’a yeniden çağrıda bulundu. Trump, söz konusu ekipmanın ABD’ye geri verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre, 2021’deki çekilme sırasında yaklaşık 7 milyar dolar değerinde askeri ekipman Afganistan’da kaldı. Bu ekipmanlar Taliban tarafından ele geçirilirken, araçlar, silahlar ve gelişmiş askeri sistemler de bu kapsamda yer aldı.

TRUMP’TAN YARDIM ŞARTI

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda ABD’nin Afganistan’a sağlayacağı mali yardımların, bu ekipmanların iadesine bağlanabileceğini ifade etmişti. Bu yaklaşım, Washington’ın Taliban üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TALİBAN GERİ ADIM ATMADI

Taliban yönetimi ise bugüne kadar bu talebi reddetti. Örgüt, söz konusu askeri ekipmanların ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu savunuyor.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ ARTIYOR

Uzmanlar, ABD yapımı silahların Taliban’ın askeri kapasitesini artırdığını ve bu ekipmanların başka grupların eline geçme riskinin küresel güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Trump’ın son açıklamalarıyla birlikte, Afganistan’dan çekilmenin sonuçları ve bırakılan askeri teçhizat konusu yeniden uluslararası gündemin üst sıralarına taşındı.

Donald Trump, Afganistan, Son Dakika

Son Dakika ABD Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Trader Ted Trader Ted:
    zaten ekipman Talibanın elinde daha başka grupların eline geçse nolur geçmese nolur en kötüsü olmuş zaten … 2 1 Yanıtla
  • 33617676Ab 33617676Ab:
    ya mesele ekipman silah Tan tüfek değil zaten Amerika gece gündüz Penta bunları yapıyor mesela afganları kullanarak İran'a Kara hareketi yapabilir yani çünkü Afganistan İran sınırı zaten Türkiye'ye Lübnan İran Suriye Irak birçok bölgede de Afgan başıboş insanlar var bunlar da toparlayacak güçlü bir Afgan milis gücü kuracak buradan bunlarda güçlü bir şekilde silahlandıracağız her türlü Kara harekatında kullanılacak malzemeyi de verecek İran'a Kara haraketinde kullanacak yani bunu anlamak çok basit yani 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 12:30:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.