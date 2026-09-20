Trump\'tan yapay zeka hamlesi! "AI Force" isimli özel ekip kuruluyor

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka alanında yeni bir yapılanmaya gidileceğini duyurdu. Trump, "AI Force" adı verilen yeni bir ekip oluşturulacağını ve bu yapının başına "AI czar" olarak adlandırılan özel bir yapay zeka sorumlusu atanacağını açıkladı.

Trump'ın duyurduğu girişim, ABD'nin yapay zeka yarışında özellikle Çin karşısındaki konumunu güçlendirme hedefiyle ilişkilendirildi. ABD Başkanı, yapay zekanın geleceğin en önemli teknolojik alanlarından biri olduğunu belirterek bu alandaki gelişmelerin önünün kesilmemesi gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA GELİŞİMİNİ YAVAŞLATACAK KISITLAMALARA KARŞI

Trump, yapay zekanın insanlık için büyük bir tehdit oluşturabileceği yönündeki bazı uyarıları reddetti. Yapay zekanın kontrolsüz gelişimiyle ilgili endişeleri "abartılı" olarak değerlendiren Trump, teknolojinin büyümesinin engellenmemesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı, mevcut hukuk sisteminin yapay zekanın kötüye kullanımına karşı mücadelede yeterli olacağını savundu.

"AI FORCE" İÇİN DETAYLAR HENÜZ NET DEĞİL

Trump, yeni yapının kapsamı, bütçesi ve çalışma modeline ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. "AI Force"un bağımsız bir kurum mu, devlet kurumları arasında koordinasyon sağlayacak bir ekip mi yoksa danışma yapısı mı olacağı henüz açıklanmadı.

Yeni görevlendirilecek yapay zeka sorumlusunun kim olacağı da henüz duyurulmadı.

ABD-ÇİN REKABETİNDE YAPAY ZEKA ÖNE ÇIKIYOR

Trump yönetimi, yapay zekayı ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabetinin merkezindeki alanlardan biri olarak görüyor. ABD Başkanı, yapay zekada liderliği korumanın ekonomik ve stratejik açıdan kritik olduğunu vurguladı.

Öte yandan bazı teknoloji uzmanları ve sektör temsilcileri, hızlı yapay zeka gelişiminin güvenlik riskleri oluşturabileceğini belirterek daha güçlü denetim mekanizmaları çağrısında bulunuyor.