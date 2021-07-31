TSB'den "yangınların zararlarının hafifletilmesine yönelik" tavsiye kararı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye kararı aldığını duyurdu.

TSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin cennet köşelerinde yaşanan yangın felaketlerinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyor, hayatını kaybeden tüm canlılar için derin bir üzüntü duyuyoruz. Bu felaketle mücadele herkese şükranlarımızı sunarız. Milletimize ve ülkemize geçmiş olsun. TSB Yönetim Kurulu yaşanan yangın felaketleri nedeniyle 30 Temmuz 2021 tarihinde acil bir toplantı yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu toplantıda, tavsiye niteliğindeki şu kararların alındığı belirtildi:

"Yerel idareler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacaktır. Yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır. Teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödeme yapılacaktır.

Yangınlar sonrasında başlatılan ağaç dikme kampanyasına bazı şirketlerimizin kurumsal olarak katılım sağlamış olması memnuniyetle karşılanmış ve bu nedenle; şirketlerimizin asgari çalışan sayısı kadar ağaç bağışı ile kampanyaya destek vermesine, çalışanların da bireysel olarak kampanyaya destek olmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir. Bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir."