Son Dakika Haberleri: Tse'den 2,2 Milyon Avroluk Proje

Tse'den 2,2 Milyon Avroluk Proje

1 saat önce

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon avro bütçeli "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi"ni...

Tse'den 2,2 Milyon Avroluk Proje, System.String[]
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon avro bütçeli "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi"ni başlattıklarını bildirdi.

TSE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması" başlıklı Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) projesinin tüm süreçleri tamamlanarak sözleşme imzalandı.

Projenin başlangıç toplantısı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ve yüklenici firmanın yetkililerinin katılımıyla yapıldı. Böylece 2,2 milyon avro bütçeli, 30 ay süreli proje resmi olarak başlatılmış oldu.

TSE Başkanı Adem Şahin de uluslararası standardizasyon çalışmalarına Türkiye'den katılımı artırmak ve bilişim altyapısını geliştirilmek amacıyla 2,2 milyon avro bütçeli "Standardizasyon Sisteminin İyileştirilmesi ve Farkındalığın Artırılması Projesi"ni başlattıklarını aktararak, "Projenin bütçesi Avrupa Birliği'nin aday veya potansiyel aday ülkelere kaynak aktarımı sağlamak üzere başlattığı IPA çerçevesinde sağlandı. Projenin temel hedefi, ülkemiz sanayicisi başta olmak üzere tüm standardizasyon paydaşlarının ulusal ve uluslararası standartların hazırlanması süreçlerine etkin katılımını sağlamaktır. Bu projeyle ülkemiz sanayisinin ulusal ve küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının standardizasyondan sorumlu kuruluşu olarak kamu ve özel sektör kurumlarını, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerini standart hazırlama süreçlerine etkin olarak katılmaya davet ettiklerine işaret eden Şahin, "Başka bir deyişle ülkemizin küresel pazarda güçlü olabilmesinin anahtarı, bölgesel ve uluslararası standardizasyon kuruluşlarında etkin olarak yer alabilmesinden geçmektedir. TSE olarak standardizasyon çalışmalarında Türkiye'nin sadece standartlara uyum sağlayan ülke değil, standartları belirleyen ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Ekonomi
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