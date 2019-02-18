Son Dakika Haberleri: Tsk, Kış-2019 Tatbikatı Görüntülerini Paylaştı

Tsk, Kış-2019 Tatbikatı Görüntülerini Paylaştı

1 saat önce

Genelkurmay Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

Tsk, Kış-2019 Tatbikatı Görüntülerini Paylaştı, System.String[]
Genelkurmay Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katıldığı belirtilerek ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği kaydedildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:29 Kaynak: İHA

Kars, Genelkurmay Başkanlığı, TSK, Güncel
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