Tsk, Kış-2019 Tatbikatı Görüntülerini Paylaştı
1 saat önce
Genelkurmay Başkanlığı, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı.
Genelkurmay Başkanlığı
, 9'uncu Kolordu Komutanlığı'nca Kars
'ta 15 ülkenin katılımıyla devam eden Kış 2019 Birleşik Müşterek Fiili Tatbikatı'nın görüntülerini paylaştı. TSK
'dan yapılan açıklamada, Tatbikata; Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarından birlik ve unsurlar katıldığı belirtilerek ayrıca tatbikata 15 dost ve müttefik ülkeden 251 personelin iştirak ettiği kaydedildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:29 Kaynak: İHA
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