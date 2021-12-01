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KASTAMONU - TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı kampa girdi - Son Dakika

KASTAMONU - TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı kampa girdi

01.12.2021 15:42
KASTAMONU - TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı kampa girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Kastamonu'da kampa girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Kastamonu'da kampa girdi.

GMG Kastamonuspor'un İsmail Dikmenli Tesisleri'nde konaklayan takım, Kredi Yurtlar Kurumuna ait sahada antrenman yapıyor.

Antrenör Yusuf Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde iki hafta oynadıklarını daha sonra Afrika Kupası nedeniyle maçların 3 hafta ertelendiğini söyledi.

Ligin 12 Aralık'tan itibaren devam edeceğini belirten Yıldız, "Biz de bu arayı değerlendirmek istedik. Bize bu konuda Kastamonu Belediye Başkanımız öncülük etti. Onların yardımı ve teşvikiyle biz bugün buradayız. Hazırlığımız çok iyi gidiyor. Günde çift antrenman yapıyoruz." dedi.

Futbolculardan15 Temmuz gazisi olduğunu belirten Tahir Şeker, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Kastamonu halkına da özellikle teşekkür ediyoruz. İnanılmaz duyarlılar. Bize her türlü konuda yardımcı oldukları için devletimize de teşekkür ediyoruz. Bizim öncelikle hedefimiz genç takım. Milli takım düzeyine futbolcu çıkarmak. Bizim amacımız birinci lig ya da şampiyonluk değil futbolcu yetiştirmek. Günde iki antrenman yapıyoruz. Bizim için çok verimli geçiyor. Bunun karşılığını ligde alacağımıza inanıyoruz."

Rehabilitasyon Merkezi, Ampute Futbol Takımı, Kastamonu, TSK, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KASTAMONU - TSK Rehabilitasyon Merkezi Ampute Futbol Takımı kampa girdi - Son Dakika


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