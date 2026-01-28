TSK ve Suriye Genelkurmayı Telefonla Görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi" denildi.
