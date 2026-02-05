TSMC, Japonya'da 3nm Çip Fabrikası Kuracak

Dünyanın en büyük çip üreticisi Tayvanlı TSMC'nin, Japonya'nın Kumamoto ilinde kuracağı ikinci fabrikada, ileri teknoloji 3 nanometre çipler üreteceği bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) C.C. Wei, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmede, ülkede yapay zeka bağlantılı sektörlerdeki çip talebine yanıt vermek üzere, en son teknoloji çipleri üretmeyi planladığını belirtti.

Buna göre, şirketin Kumamoto'da kurmakta olduğu ikinci fabrikada daha az gelişmiş 6 ila 12 nanometre çipler yerine 3 nanometre incelikteki son teknoloji çiplerin üretilmesine karar verildi.

Şirket böylece yapay zeka robotları ve otonom sürüş teknolojileri gibi yükselen alanlardaki artan gelişmiş çip talebine yanıt vermeyi hedefliyor.

Bir çipin inceliği birim alanda daha az yükle işlem performansı sağlıyor.

Japon basınında yer alan haberlere göre, değişen planla şirketin fabrikaya başlangıçta yapmayı öngördüğü 12,2 milyar dolarlık yatırım 17 milyar dolara çıkacak.

TSMC'nin Kumamato'da Japon şirketler Sony ve Toyota'nın desteğiyle kurduğu ilk fabrika 2024'te faaliyete geçmişti. Yeni kurulacak fabrikanın ise 2027'de üretime başlaması planlanıyor.