TSPB'nin yeni Başkanı Tevfik Eraslan oldu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) yeni Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul sonrası gerçekleştirdiği ilk toplantısında TSPB Başkanlığına Tevfik Eraslan seçildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da yapıldı. TSPB 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Borsa İstanbul A.Ş Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Borsa İstanbul A.Ş Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi M. Hakan Atilla ile çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi.