TSSF Paletli yüzme açık su federasyon kupası sona erdi

8 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübünden 18'si kadın 37 sporcu, Kaş'ın İnceboğaz Plajı açıklarında altın madalya için kıyasıya mücadele etti. Monopalet ve çift palette 1000 ve 4000 metrede, 4x1000 metre karma bayrak yarışlarında büyükler, gençler A ve gençler B yaş gruplarında yapılan zorlu yarışlarda Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Derin Toparlak ve Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü'nden Azra Zeynep Ertunç 2 kez altın madalyaya imza attı.

1000 METRE ÇİFT PALET VE SU ÜSTÜ YARIŞMASININ KAZANANLARI

1000 metre su üstü yarışında kadınlarda Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden Zeynep Ak, 13.12 dk. ile altın madalyanın sahibi olurken, Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü'nden İdil Ece Özaki 13.43 dk. ile gümüş, Elit Spor Kulübü'nden İdil Çelik, 15.05 dk. ile bronz madalya aldı. Bu mesafede erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Derin Toparlak, 12.09 dk.da yarışı tamamlayarak federasyon kupasının sahibi oldu. Aynı spor kulübünden Yunus Toparlak 12.39 dk. ile gümüş madalya alırken, Ege Yankı Güneş, 14.18 dk. ile bronz madalyanın sahibi oldu.

4000 METRE YARIŞLARINDA İLK ÜÇE GİREN SPORCULAR…

1000 metre çift palet disiplininde kadınlarda Beylikdüzü Spor Kulübü'nden Azra Zeynep Ertunç 11.03 dk. ile federasyon kupasını kazandı. İkinciliği, Elit Spor Kulübü'nden Begüm Keser 11.59 dk. ile alırken, üçüncü sırada Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden 12.02 dk.lık derecesiyle Zeynep Ak yer aldı. Erkeklerde federasyon kupası, 10.40 dk.lık derecesiyle Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden Emre Candan'ın oldu. Beylikdüzü Spor Kulübü sporcularından Mehmet Emin Ceylan 10.41 dk. ile gümüş, Berkay Cesur ise 10.46 dk. ile bronz madalyanın sahibi oldu.

4000 metre çift palet kadınlar yarışında Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü'nden Azra Zeynep Ertunç, 47.48 dk. ile altın madalyanın sahibi oldu. Elit Spor Kulübü sporcularından Begüm Keser 53.04 dk. ile gümüş, Simay Özkan 53.14 dk. ile bronz madalya aldı. Erkeklerde Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden Eren Sönmez, bu mesafede altın madalyanın sahibi olurken, Elit Spor Kulübü'nden Tuğberk Yıkık gümüş, bireysel olarak katılan Bağtın Keser bronz madalya aldı.

4000 metre su üstü disiplini kadınlarda Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü'nden İdil Ece Özaki 45.03 dk.lık derecesiyle federasyon kupasına imza attı. Elit Spor Kulübü sporcuları İdil Çelik 53.43 dk. ile gümüş, Toprak Sönmezler 53.44 dk. ile bronz madalya aldı. Erkekler kategorisinde Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcuları ilk iki sırada yer aldı. Derin Toparlak bu mesafeyi 38.56 dk.da tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. 44.57 dk.lık derecesiyle Yunus Toparlak gümüş madalya aldı.

BAYRAK YARIŞLARINDA FEDERASYON KUPASI, BEYLİKDÜZÜ YÜZME VE BAKIRKÖY ATA SPOR KULÜPLERİ'NİN

Bayrak yarışları su üstü ve çift palet disiplinlerinde 4'er sporcudan oluşan takımlarla gerçekleştirildi. 4000 metre çift palet karma bayrak yarışında 44.56 dk.lık derecesiyle Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü altın madalya kazandı. Gümüş madalyayı, 46.47 dk.lık derecesiyle Elit Spor Kulübü aldı. 4000 metre su üstü karma bayrak yarışında Bakırköy Ata Spor Kulübü 45.16 dk.lık derecesiyle federasyon kupasını kazanırken, ikinciliği, 47.19 dk.da yarışı tamamlayan Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü aldı.

EN BAŞARILI SPOR KULÜBÜ: ELİT SPOR KULÜBÜ

En başarılı spor kulübü Elit Spor Kulübü olurken, ikinci sırada Bakırköy Ata Spor Kulübü, üçüncü sırada Beylikdüzü Yüzme Spor Kulübü yer aldı.

Sporculara ödülleri, Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törenle takdim edildi. Ödül törenine TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Kaş Belediyesi Kültür Müdürü Ali Evren, TSSF Başkan Yardımcısı Atilla Aras ve Paletli Yüzme Teknik Kurul Başkanı Özgür Alemdar katıldı.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, federasyon kupasını kazanan ve dereceye giren sporcuları kutladığını söyleyerek, "Katılan bütün spor kulüplerine ve sporculara teşekkür ediyoruz. Paletli yüzme havuz yarışlarındaki yakaladığımız başarı grafiğini, açık suda da elde etmek için bu tür organizasyonlarımız her yıl devam edecek. Uzun mesafe yarışlarında da umuyorum ki, uluslararası yarışmalarda daha fazla başarı elde edeceğiz" dedi.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, yarışma organizasyonunadestek veren Kaş Kaymakamlığı, Kaş Belediyesi, Kaş Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, sahil güvenlik ve sağlık görevlilerine teşekkür ettiğini belirtti.