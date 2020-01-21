TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu - Son Dakika Spor

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü, yarın finalde kupa için mücadele edecek.

TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda finalistler belli oldu, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü, yarın finalde kupa için mücadele edecek.

Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın açılış maçında, Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşılaştı. Maçı 4-3 kazanan Osmanlıspor, finale adını yazdırdı.

İkinci maçta ise MKE Ankaragücü, Keçiörengücü'nü 4-0 yenerek finale yükseldi.

Turnuvanın üçüncülük maçı yarın saat 12.00'de, finali ise saat 14.00'te yapılacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Osmanlıspor, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:26 Kaynak: AA
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