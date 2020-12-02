TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Taşkın, Abdullah Avcı'ya başarı dileklerini iletti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İmamoğlu suikast hazırlığı iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu: Benim gündemimde pandemi var, bu iddialar yeni değil