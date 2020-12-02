TSYD Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yı ziyaret etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri ile TSYD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Murat Taşkın, Abdullah Avcı'ya başarı dileklerini iletti.
Avcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, TSYD yönetimi ile görüş alışverişinde bulundu.
- Kaynak: AA
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