TTK Başkanı Özgen, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Özgen, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını tercih eden Özgen, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat", "Spor" kategorisinde Orhan Çiçek'in "Zirvenin Sahibi", "Günlük Hayat" kategorisinde Fareed Kotb'un "Çocuk Her Yerde Çocuk" fotoğrafları için oy kullandı.

"Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin Biriciği" karesini seçen Özgen, bu fotoğrafı çok beğendiğini belirterek, "Çocuk her zaman çocuktur, hangi ortamda, hangi şartta olursa olsun. İnsan iyilik üzerine doğar. Belli bir yaş aldıkça fıtrat, yaşanılan kültür ortamına göre değişir. Bu fotoğraf da insan fıtratının en temiz, en saf halini yansıtıyor. Anne sevgisi, anne kucağı özeldir. Bir çocuğun kendini en güvende hissettiği yer annesinin kucağıdır. Fotoğraftaki gülücük yaşama sevgisini de gösteriyor. İnsan güzel yaşamak üzerine dünyaya geliyor. Fotoğrafta çocuğun gülümsemesi yaşamın önemini hatırlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özgen, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemelerinin indirilmesini konu edinen fotoğrafını seçti.

Her türlü imkanın olduğu modern dünyada, Gazze'de insanların aç ve açıkta kaldıklarını, havadan insani yardımın verildiğini belirten Özgen, fotoğrafta bir kadının kum içerisinde un seçmeye çalıştığını aktardıo.

Özgen, "Fotoğraf bize dünyanın iki yüzlülüğünü çok güzel gösteriyor. Diğer devletler bu kadar güçsüz değil. Gazze'deki olaylar, tüm dünyanın gözü önünde acı bir şekilde yaşanıyor." dedi.

"Bir fotoğraf bize bazen yüzlerce sayfanın ifade edemediği duyguları ifade eder"

TTK Başkanı Yüksel Özgen, oylamaya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafları tarihin sessiz tanıkları olarak düşündüğünü dile getirerek, "Bir fotoğraf bize bazen yüzlerce sayfanın, binlerce, belki milyonlarca kelimenin ifade edemediği duyguları ifade eder." dedi.

Seçilen kategorilerde hayatın her aşamasına dair sanata, spora, gündelik hayata ve dünyanın sıkıntılarına dair karelere yer verildiğini söyleyen Özgen, "Bu fotoğrafları 100 sene sonra inceleyen bir araştırmacı yaşadığımız günlerin siyasi, sosyal, insani yönlerini, hem iyi yönlerini hem eksi, olumsuz yönlerini çok rahat bir şekilde okuyabilecektir." ifadelerini kullandı.

Özgen, seçilen fotoğraflarda, dünyada yaşanan insani problemlerin çokluğunun yanı sıra insan fıtratı gereği yaşamın ne kadar kutsal olduğunu ve en olumsuz şartlarda bile insanın güldüğünü, mutlu olmaya çalıştığını gösterdiğini söyledi.

2026 yılı için daha güzel bir dünya temennisinde bulunan Özgen sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm insanlık için daha mutlu, daha müreffeh, daha refah içerisinde bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Bu fotoğraflar tarihe kayıt olarak geçmiştir. Dolayısıyla fotoğrafları çeken Anadolu Ajansı muhabirlerimizi de tebrik ediyorum."

Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.