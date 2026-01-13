TTK'da İş Durdurma Kararı ve Eleştiriler

(ZONGULDAK) - CHP Genel Başkan Yardımcsı Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde alınan iş durdurma kararını değerlendirirken, "İşçiye madene gir deniyor, giriyor; üret deniyor, üretiyor. Tedbirleri alması gereken hükümet ise sorumluluğunu yerine getirmiyor" dedi.

Yavuzyılmaz, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 197 yıllık madencilik kültürüne sahip TTK'nın tarihinin en zor günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Zonguldak için birlik ve beraberliğin hayati olduğu bir süreçten geçildiğini belirten Yavuzyılmaz, denetimler sırasında ortaya çıkan eksikliklerin zamanında giderilmemesi nedeniyle bugün üretimin durdurulduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz, tespit edilen eksikliklerin ana havalandırma aspiratörleri, tali pervaneler, su tahliye pompaları ve kuyuları besleyen bağımsız ikincil enerji kaynağının bulunmaması olduğunu aktardı.

Bu tespitlerin yalnızca son denetime özgü olmadığını belirten Yavuzyılmaz, yaklaşık 8 ay önce yapılan iş teftişlerinde de benzer eksikliklerin kayıt altına alındığını anlattı.

Söz konusu eksikliklerin bakanlıklar arasında yapılan görüşmeler sonucunda giderilmediğini savunan Yavuzyılmaz, gelinen noktada ise bu eksikliklerin işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından hayati riskler içerdiğinin kabul edildiğini ve Valilik tarafından iş durdurma kararının hayata geçirildiğini kaydetti.

TTK'da gerekli yatırımların yapılmadığını öne süren Yavuzyılmaz, siyasi iradenin kurumu büyütmek yerine kontrollü biçimde küçültmeyi tercih ettiğini savundu.

AK Parti iktidarını eleştiren Yavuzyılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının süreci yönetemediğini, yaşananların açık bir yönetim krizi olduğunu söyledi.

Atamalar ve üretim verileri gündemde

TTK'daki atamaların uzun yıllardır aynı siyasi anlayış tarafından yapıldığını savunan Yavuzyılmaz, kararların da bu kadrolar eliyle alındığını ifade etti.

Madenci sayısının ihtiyacın altında olduğunu, yıllık kömür üretiminin 1970'li yılların bile gerisine düşerek 1 milyon tonun altına gerilediğini aktaran Yavuzyılmaz, bunun bilinçli bir politika sonucu olduğunu söyledi.

Madencilerin kendilerine verilen görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, "İşçiye madene gir deniyor, giriyor; üret deniyor, üretiyor. Tedbirleri alması gereken hükümet ise sorumluluğunu yerine getirmiyor" dedi.

Yaşanan sürecin yılların birikimi olduğunu belirten Yavuzyılmaz, Sayıştay raporları ve uzman uyarılarının dikkate alınmadığını savundu.

CHP'nin Zonguldak'ta maden ocaklarının kapatılmasının önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, eksikliklerin hızla giderilmesi ve TTK'nın yeniden büyüme sürecine sokulması çağrısında bulundu.

Yavuzyılmaz, "Tedbirse tedbir, mevzuatsa mevzuat. Sağlıklı, bilimsel, yasal ve doğru olan neyse yapılmalıdır" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

"Riskler bir gecede mi oluştu?"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural ise 9 Ocak 2026 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda TTK'ya ait üç müessesede "geçici iş durdurma" yönünde rapor düzenlendiğini hatırlattı.

Tespit edilen eksiklerin ilk kez 9 Ocak 2026 tarihinde ortaya çıkmadığını söyleyen Dural, "Yıllardır denetimlerden geçen, olumlu raporlar alan bu müesseselerde söz konusu riskler bir gecede mi oluştu?" diye sordu.

CHP'li Dural, özellikle Mayıs 2025 tarihinde hazırlanan raporlarda da benzer tespitlerin yer aldığını vurgulayarak, buna rağmen bugüne kadar herhangi bir iş durdurma kararının alınmamasının çelişki yarattığını dile getirdi.

Eğer riskin bu denli hayati olduğu kabul ediliyorsa, aylar boyunca neden görmezden gelindiğinin açıklanması gerektiğini belirten Dural, sürecin sorumluluğunun madencilere yüklenemeyeceğini söyledi.

"Bedeli emekçiler ödüyor"

Alınan kararın doğrudan madencileri, üretimi ve Zonguldak ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Dural, "Kararın alınmasında hiçbir sorumluluğu olmayan kesimler madenciler, emekçiler ve Zonguldak halkıdır" dedi.

Sorumluluğun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına ait olduğunu savunan Dural, merkezi yönetimin TTK'ya yönelik yaklaşımını eleştirdi.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin tartışmasız biçimde her şeyin önünde olduğunu vurgulayan Dural, bu konunun bürokratik çekişmelerin ve yorum farklılıklarının aracı haline getirilmesini kabul etmediklerini belirtti.