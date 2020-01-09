TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika

TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.

TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı, System.String[]

Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı Üzülmez Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında bir madenci yaralandı.


İddiaya göre, 08.00-16.00 vardiyasında çalışan Cemrecan Çakmak isimli madenci üretim noktasında çalıştığı sırada yer üstüne kömür çıkartırken posta aracına çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Çakmak, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaburgasından yaralanan Cemrecan Çakmak, hastanede tedavi altına alındı. İşçisinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Türkiye, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye'nin kaya kamyonu "Deve" seri üretime hazırlanıyor
Erkan Petekkaya'nın 'rüşvet' iddiası mahkemede gerginliğe yol açtı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
17:55 KKTC Meclis Başkan Yardımcısı Töre: "Amerikan askerlerinin Kıbrıs'ta konuşlandırılmasına izin... - Son Dakika Haber
17:53 Çavuşoğlu, ABD ve İran'dan gelen sağduyulu mesajları destekliyoruz - Son Dakika Haber
17:53 Torbalı'da 112 litre gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika Haber
17:50 Irak'ta DAEŞ karşıtı koalisyon güçleri faaliyetlerini askıya aldı - Son Dakika Haber
17:47 Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Son Dakika Haber
17:20 Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı - Son Dakika Haber
16:44 Psikolojik sorunları nedeniyle öğretmenken memurluğa geçirilen şahıs, öğrenciyi yaraladı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:06:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TTK' da meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]