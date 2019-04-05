Son Dakika Haberleri: Ttk'da Meydana Gelen İş Kazasında 1 Madenci Yaralandı

Ttk'da Meydana Gelen İş Kazasında 1 Madenci Yaralandı

42 dakika önce

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, 1 madenci yaralandı.

Ttk'da Meydana Gelen İş Kazasında 1 Madenci Yaralandı, System.String[]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, 1 madenci yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan 33 yaşındaki Recep Orhan nakliyat sırasında dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Orhan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Recep Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:38 Kaynak: İHA

Zonguldak, Türk Tarih Kurumu, 3. Sayfa
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