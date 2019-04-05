Ttk'da Meydana Gelen İş Kazasında 1 Madenci Yaralandı
42 dakika önce
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, 1 madenci yaralandı.
Zonguldak
'ın Kilimli
ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu
'na bağlı Karadon Müessese Müdürlüğünde meydana gelen iş kazasında, 1 madenci yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TTK Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan 33 yaşındaki Recep Orhan nakliyat sırasında dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Orhan, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince, Zonguldak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Recep Orhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:38 Kaynak: İHA
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