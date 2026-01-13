TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

TTK'da Üretim Durduruldu

TTK\'da Üretim Durduruldu
13.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TTK'ya bağlı 4 maden ocağında güvenlik nedeniyle üretim durduruldu, işçiler yeni görevleri bekliyor.

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) 3 müessesesine bağlı 4 maden ocağında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye gireceği ikinci enerji kaynağının olmadığı tespitiyle 'İş durdurma' yönünde rapor hazırlamasının ardından 'üretim durdurma' talimatı kuruma ulaştı. Maden ocağı güvenliğini sağlamakla görevli olan çalışanlar haricindeki işçiler yer altına alınmadı. Üretimin durduğu ocaklarda çalışan madenciler, yer üstünde verilecek yeni görevleri bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, TTK'da Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerine bağlı 4 maden ocağında yaptıkları denetimlerde; havalandırma, su tahliyesi ve insan nakli için kullanılan sistemlerin otomatik devreye girecek ikinci bir enerji kaynağının olmadığını tespit etti. Bu tespit üzerine müesseselerde 'iş durdurma' yönünde rapor hazırlandı. Müfettişler raporu 9 Ocak'ta Zonguldak Valiliği'ne sundu.

TTK'ya bağlı 'iş durdurma' raporu tutulan ocaklarda, üretimin durmasının ardından işçilerin yapacaklarına yönelik hazırlık toplantıları yapıldı. Dün, bu ocaklarda üretim fiilen durduruldu 'emniyet kapanması' uyarınca hazırlık yapıldı. Pazartesiyi salıya bağlayan gece işe gelecek madenciler, sabah vardiyasına çağrıldı.

SADECE MADEN OCAĞI GÜVENLİĞİ SAĞLAYACAKLAR YERALTINA İNİYOR

Bu sabah, valilik tarafından hazırlanan 'üretim durdurma' yazısı, TTK'ya bağlı müesseselere bildirildi. Bu kapsamda, maden ocakların güvenliğini sağlamak amacıyla bakım onarım, tahkimat, su boşaltımı gibi işlerde görevli madenciler harici yer altına inmek yasaklandı. Ocak güvenliği kapsamında görevi olmayan diğer madenciler, yer üstünde, kendilerine verilecek yeni görevleri beklemeye başladı. İşçilerin bu süreçte eğitim alacakları, atölye düzenleme, temizlik gibi diğer işlerde görevlendirileceği öğrenildi.

'AYAKLARDA ÜRETİM YASAK'

TTK Üzülmez Müessesesi'nde madenci Genel Maden İşçileri Sendikası Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak, "Bölgemiz üretime durduruldu. Dolayısıyla 450 kişi ana yollarda tahkimat taramalarda, tahkimat, gerekli yerlerde temizliklerini yapacaklar. Diğer arkadaşlarımıza hariciyede iş verildi. Temizlikti, atölyelerde düzenlemelerdi falan yapacaklar. Görevliler harici ocağa girmek yasak. Sadece görevli arkadaşlar, ismi listede olanlar giriyor. Onun dışındaki arkadaşlar yerüstünde görevli. Üretim amaçlı değil, sadece tahkimat amaçlı, ayaklarda üretim yasak" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
AK Parti’ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan’ın fotoğrafına selam durdu AK Parti'ye geçen Hasan Ufuk Çakır, bu kez Erdoğan'ın fotoğrafına selam durdu

11:49
Tedesco’dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:06
Ev arkadaşının “Pavyon“ iddiası genç kadını küplere bindirdi
Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:14:17. #7.11#
SON DAKİKA: TTK'da Üretim Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.