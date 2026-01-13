TTK Üretimi Durdurdu - Son Dakika
TTK Üretimi Durdurdu

13.01.2026 18:21
CHP'li Yavuzyılmaz, TTK'daki eksiklikler nedeniyle maden ocaklarının üretiminin durdurulduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak'ta basın toplantısı düzenledi.

Yavuzyılmaz, partisinin Zonguldak İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) denetimleri esnasında ortaya çıkan eksikliklerin zamanında giderilmemesi nedeniyle bugün itibarıyla Kozlu, Karadon, Üzülmez müesseselerindeki üretimin durdurulduğunu söyledi.

Bu eksikliklerin ana havalandırma aspiratörü, tali pervaneler, su tahliye pompaları ve kuyuları besleyen bağımsız ikincil bir enerji kaynağının bulunmamasından kaynaklandığını belirten Yavuzyılmaz, şöyle devam etti:

"Bundan yaklaşık 8 ay önce yapılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı teftişi sırasında da benzer eksiklikler dile getirilmiş, kayıt altına alınmış ancak bakanlıklar arasında yapılan görüşmeler neticesinde adeta evrak üzerinde buharlaştırılarak yok sayılmıştır. Bugün itibarıyla gelinen durumda, bu eksikliklerin iş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından hayati tehlikeler içerdiği dikkate alınarak Valilik tarafından iş durdurma kararı hayata geçirilmiştir. Maalesef bu eksiklikleri bugüne kadar inatla gidermeyen, gerekli yatırımları yapmayan, kurumu büyütmek yerine kontrollü bir şekilde küçültmeyi tercih eden siyasi irade, TTK'nin maden ocaklarını adeta bilerek eksik bırakılan işler, alınmayan tedbirler gerekçesiyle kapatma sürecine sokmaktadır."

İşçinin madene girdiğini, kazdığını ve ürettiğini ifade eden Yavuzyılmaz, CHP'nin Zonguldak'taki maden ocaklarının kapatılmasının önündeki en büyük engel olduğunu, "madenciliğin sigortası" konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Müesseselerdeki eksikliklerin bir an önce giderilmesini isteyen Yavuzyılmaz, "TTK'deki yatırımların artarak büyüme sürecine sokulması çağrısını bir kez daha yeniliyoruz. Önce TTK'deki eksiklikler giderilsin, iş güvenliği eksiklikleri ortadan kaldırılsın, ardından maden ocaklarımız derhal ve güvenli bir şekilde üretime açılsın diyoruz." dedi.

Kaynak: AA

